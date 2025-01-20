Оккупационный суд "ДНР" приговорил бойца "Азова" к 24 годам колонии

Оккупационный суд в так называемой "ДНР" приговорил к 24 годам колонии строгого режима бойца "Азова" Руслана Минагулова. Его обвинили в якобы жестоком обращении с гражданскими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Следственного комитета РФ.

По версии следствия РФ, 4 марта 2022 года командир минометной батареи отдал "приказ осуществить неизбирательный обстрел жилых домов и важных объектов гражданской инфраструктуры в микрорайоне Восточный города Мариуполя".

Оккупанты обвинили Минагулова в том, что он якобы произвел не менее 10 выстрелов из миномета 2М12 "Сани" калибром 120 мм. В результате обстрела, как утверждают россияне, на улицах 9 Мая и Киевская в Мариуполе погибли гражданские женщина и мужчина.

В Следственном комитете РФ заявили, что Минагулов якобы признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Бойца "Азова" оккупанты обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов) и пп. "а", "е", "ж" и "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц общеопасным способом по мотивам идеологической и политической ненависти).

Оккупационный суд приговорил Минагулова к 24 годам заключения с отбыванием в колонии строгого режима.