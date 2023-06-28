Гуманитарный кризис обостряется. В оккупации возник дефицит рабочих рук и топлива

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжает обостряться гуманитарный кризис. Враг столкнулся с дефицитом топлива и рабочих рук.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра национального сопротивления.

"На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей фиксируется серьезный дефицит топлива. Худшая ситуация в городах Мариуполь и Должанск. В целом гуманитарный кризис на ВОТ системно обостряется", - пишет пресс-служба.

Из-за преступной так называемой "мобилизации" в оккупации также возник дефицит рабочих мужских рук. В частности, не хватает:

шахтеров;

металлургов;

инженеров;

строителей;

слесарей;

водителей;

врачей.

В общем, ситуация на временно оккупированной территории Донецкой области остается критической: цены растут, коммунальные услуги и топливо выросли на 20%. В частности, продукты первой необходимости за полгода выросли от 20 до 45%.