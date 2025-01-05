В оккупации умер отец Екатерины Серебрянской: спортсменку не допустят на похороны

Олегу Серебрянскому было 69 лет.

"Очень больно из-за потери. Но еще больнее, что не могу попрощаться с отцом лично, потому что не могу приехать из-за запрета на въезд в РФ", - написала олимпийская чемпионка в соцсети.

(Фото: facebook.com/serebrianska.ekaterina)

Кто такой Олег Серебрянский

Уроженец Запорожья. Футболом начал заниматься в Херсоне. 15-летним в составе юношеской сборной Украинской ССР выиграл всесоюзную Спартакиаду. Был в молодежной команде киевского "Динамо", но в основу не пробился.

Транзитом через одесский "Черноморец" и симферопольскую "Таврию" попал в "Днепр", где провел два года. Сыграв за днепрян на позиции полузащитника 62 матча и забив 5 голов, стал в 1983 году чемпионом СССР.

Ушел из "Днепра" в 1984-м, доигрывал в "Колосе" из Павлограда и "Таврии". Завершил карьеру в 1987-м в 32 года. После - работал завучем симферопольской СДЮШОР, был тренером второй команды "Таврии". В начале 1990-х, вместе с женой, мастером спорта по гимнастике Любовью Серебрянской, участвовал в создании симферопольской школы художественной гимнастики.