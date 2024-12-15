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Умер бывший капитан "Шахтера": играл за команду 11 сезонов

Воскресенье 15 декабря 2024 17:40
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Умер бывший капитан "Шахтера": играл за команду 11 сезонов Фото: Алексей Дрозденко (ФК "Шахтер")
Автор: Андрей Костенко

15 декабря ушел в мир иной известный игрок и тренер донецкого "Шахтера" Алексей Дрозденко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Facebook донецкого клуба.

Дрозденко - воспитанник донбасского футбола, начинал спортивный путь в родном городке Чистяково. Затем играл за дубль "горняков", а в 1962 году дебютировал в первой команде "Шахтера".

Играл на позиции защитника. За 11 сезонов провел в составе донецкого клуба 165 матчей. Трижды попадал в список 33 лучших футболистов УССР. В 1971-1972 годах был капитаном "оранжево-черных".

После завершения карьеры игрока входил в тренерский штаб донетчан, а в октябре-ноябре 1999 года был исполняющим обязанности главного тренера. Затем работал в Детско-юношеской школе и Академии "Шахтера".

Также был тренером и спортивным директором донецкого "Олимпика". В 1997 году получил звание "Заслуженный тренер Украины". Алексею Дрозденко было 83 года.

Ранее "Динамо" присоединилось к "Шахтеру" в плей-офф Юношеской лиги УЕФА.

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