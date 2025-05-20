МП ушел - Лавра ожила. Как изменились прихожане после возвращения святыни украинской церкви

До 2023 года Киево-Печерская лавра была под влиянием Московского патриархата. Службы - на русском, а среди паломников - сторонники "русского мира". Но с началом перемен в святыне изменились и прихожане.

Об этом в интервью для РБК-Украина рассказал Генеральный директор "Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко.

Как изменились верующие в Лавре после "изгнания" МП

Еще недавно здесь царили совсем другие лица. Темная одежда, напряженные взгляды, атмосфера, которая буквально давила. Так вспоминает прошлое Киево-Печерской лавры Максим Остапенко.

"Многие люди, которые приходили на службы под эгидой Московского патриархата, особенно до 2014 года, были пропитаны злобной российской пропагандой, было большое количество туристов из Беларуси, России. Эти люди откровенно издевались над всем украинским, и это была часть официальной российской пропаганды еще с середины 2000-х", - говорит глава заповедника.

Сейчас категория верующих в Лавре изменилась, особенно контрасты ощутимы на большие праздники, когда в храм проходят люди в вышиванках.

"Огромное количество людей приходят с детьми, в национальной одежде, с положительной энергией. Звучат украинский язык и песни. Конечно, есть и русский. Но люди между собой общаются свободно. Это ощущение свободы и одновременно причастности к духовному не через принуждение, а через осознание того, что ты продолжаешь украинскую духовную традицию", - говорит эксперт.

По его словам, количество прихожан в Лавре увеличивается с каждым месяцем. У людей растет интерес к украинской святыне.

"Люди начинают возвращаться именно сюда за украинскими нарративами, украинской историей, украинской духовностью", - говорит Остапенко.

Генеральный директор "Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

300 лет церковной оккупации

Киево-Печерская лавра 300 лет была под управлением Московского патриархата. Ее вернули украинской церкви лишь в начале 2023 года. Тогда же на Рождество впервые богослужение в Успенском соборе состоялось на украинском языке.

"Мы должны помнить, что духовная оккупация Лавры была осуществлена не только Московским патриархатом. Фактически этот процесс был запущен по приказу Петра I, после Мазепы. И с каждым годом эта оккупация усиливалась, вводились новые нарративы и постепенно Лавру превращали в рупор имперского влияния", - добавляет Остапенко.