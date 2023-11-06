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Оккупанты придумали циничный способ восстановления домов в "ЛНР"

Фото: оккупанты в Луганской области хотят собирать средства среди гражданских (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Российские оккупанты придумали способ "восстановления" разрушенных многоквартирных домов в Луганской области. Они хотят заставить гражданских сдавать деньги на ремонт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую ОГА.

Как отмечают в облгосадминистрации, жителей многоквартирных домов в т.н. "ЛНР" заставят делать взносы на капитальный ремонт жилья.

Враг же в это время активно применяет боевую авиацию и дроны на территории города и области. Так, территории Сватовского района и Серебрянского лесничества в воскресенье подверглись авиаударам.

Кроме того, российские оккупанты значительно уменьшили объем гуманитарной помощи в Северодонецке. Сейчас ее получают только владельцы российских паспортов. Луганская ОГА акцентирует внимание, что выдача гуманитарной помощи по такому принципу является вынужденной мерой оккупационных властей - во избежание паники и с целью скрыть значительное уменьшение объемов поставки.

Ситуация на оккупированных территориях Украины

После вторжения России в Украину оккупанты поставили перед собой несколько задач на захваченных территориях - депортация украинцев, в том числе детей, похищение украинского зерна и насильственная паспортизация населения.

Напомним, ранее на ТОТ оккупанты ввели такое "правило", что подростки, которым исполнилось 14 лет, должны получить паспорт РФ, чтобы их допустили к занятиям спортом. Кроме того, недавно учащихся старших классов, не имеющих паспорта РФ, временно не допустили к занятиям.

Также сообщалось, что оккупанты с 2024 года планируют обслуживать в больницах украинцев на временно оккупированных территориях, не имеющих медстрахования, как иностранцев. То есть украинцы у себя дома будут лишены возможности получать медицинские услуги кроме экстренной помощи.

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