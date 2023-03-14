Оккупантов заставляют подписывать контракт не с армией РФ, а с войсками "ДНР" (перехват)

"Мне начали звонить по контракту и говорить, что почти все готово. Осталось только подписи поставить. Однако заставляют подписывать контракт с "ДНР", а не с российской армией", - заявил оккупант.

Также он сказал, что его заставляют подписать контракт на пять лет. Оккупант не может в текущих реалиях спланировать свою жизнь на такой срок, потому что есть шанс, что он просто не проживет столько.

"Мы ехали и видели "Урали" эти, труповозки. Макс Козак приехал и подписал контракт. И уже все, он на передовой. И их должны с Павловки забрать на ротацию, но сколько их там осталось, я и не знаю", - сказал россиянин.