Оккупантов в Запорожской области заселили в больницу рядом с пенсионерами, - мэр Мелитополя

Россияне заселились в больницу Молочанска (Запорожская область) рядом с гражданскими. Они паникуют в ожидании контрнаступления ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.
"Оккупанты в Запорожской области буквально прячутся за спинами мирных бабушек и дедушек: в Молочанске россияне заселились в 3-этажный дом больницы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в подвале были размещены раненые оккупанты, а другие живут в палатах на первом и третьем этажах. На втором этаже на постоянной основе находятся одинокие пожилые люди.
"Российские военные паникуют в ожидании контрнаступления ВСУ. Многие готовы сложить оружие, однако оккупанты пугают "своих" же паникеров в духе тоталитарного "ни шагу назад". Вокруг Молочанска якобы выставили так называемые заградительные отряды, так что всех, кто будет бежать, расстреляют", - добавил мэр города.
Напомним, что во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области россияне продолжают пренебрегать нормами международного права.
Российские захватчики ускоренными темпами уничтожают национальную идентичность украинцев на оккупированной территории Запорожской области.
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