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Оккупантов отбрасывают в Запорожской области: актуальная карта боев на фронте

Фото: Силы обороны Украины продолжают оказывать давление на противника (facebook.com GeneralStaff)
Автор: Карина Левицкая

Украинские военные продолжают отбрасывать российских оккупантов на Запорожском направлении. ВСУ продвигаются в глубину позиций РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные интерактивной карты DeepState.

Согласно актуальной карте заметно, что изменилась ситуация в Запорожской области. В частности в Лобковом, Левадном и вокруг Нескучного.

На карте появилось больше "серой зоны", в которой продолжаются боевые действия. По данным аналитиков, оккупанты на Запорожском направлении потеряли еще больше позиций не только к востоку от Новоселки, но и южнее Новополя.

Украинское контрнаступление

Заметим, что продвижение украинских военных происходят на фоне разговоров о начале украинского контрнаступления.

Недавно секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что украинские войска еще не начали контрнаступление. При этом президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к наступлению.

Кроме того, сегодня украинский президент сообщил, что украинские военные ведут на фронте наступательные и оборонительные операции.

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