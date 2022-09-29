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У оккупантов от HIMARS уже трясутся ноги: перехват СБУ

Новина українською →
Украина, Четверг 29 сентября 2022 16:25
У оккупантов от HIMARS уже трясутся ноги: перехват СБУ Фото: У кафиров от HIMARS уже трясутся ноги (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

От контрнаступления ВСУ в Херсонской области и ракетных ударов с HIMARS у оккупантов уже трясутся ноги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Службы безопасности Украины.

"Чем они только нас не засыпают. Села, которые раньше были наши, оттеснили, они выгнали наших. Здесь ноги трясутся. Он бьет, аж земля трясется", - заявил оккупант.

Россиянин жалуется, что от одного слова HIMARS у него трясутся ноги, а в подразделениях начинается настоящая паника.

Напомним, что в армии России участились межэтнические конфликты на фоне успеха украинцев.

Также стало известно, что Украина получит от США еще 18 HIMARS в рамках нового пакета помощи.

Позже США объяснили, что в рамках последнего пакета помощи Украине планируют закупать РСЗО HIMARS у производителя, а не изымать их из своих запасов, как это было раньше.

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