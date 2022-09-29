У оккупантов от HIMARS уже трясутся ноги: перехват СБУ

От контрнаступления ВСУ в Херсонской области и ракетных ударов с HIMARS у оккупантов уже трясутся ноги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Службы безопасности Украины.

"Чем они только нас не засыпают. Села, которые раньше были наши, оттеснили, они выгнали наших. Здесь ноги трясутся. Он бьет, аж земля трясется", - заявил оккупант.

Россиянин жалуется, что от одного слова HIMARS у него трясутся ноги, а в подразделениях начинается настоящая паника.