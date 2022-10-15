У оккупантов нет перспектив: Зеленский рассказал о ситуации на фронте

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение .

"Продолжаются активные действия на разных участках фронта. Очень тяжелая ситуация сохраняется на Донетчине и Луганщине, самая тяжелая – это Бахмутское направление. Как и в предыдущие дни – держим позиции. В общем, на востоке и на юге делаем все, чтобы оккупанты чувствовали – у них нет перспектив", - отметил глава государства.

По его словам, кого бы россияне ни бросили воевать против украинских военных, это для них завершится только поражением.