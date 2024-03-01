У оккупантов локальные успехи на Авдеевском направлении. Генерал рассказал детали

"На Авдеевском направлении противник увеличивает интенсивность артиллерийских обстрелов, имеет значительное преимущество в боеприпасах, наращивает численность штурмовых групп - вплоть до батальонно-тактической группы, бросает в действие новые резервы, поэтому имеет некоторые локальные успехи", - рассказал он.

В то же время, по словам Тарнавского, оперативная обстановка динамична - силы обороны продолжают ведение оборонной операции.

"Где-то восстанавливают утраченные позиции, выставляют дополнительные позиции отделений, огневые позиции, наблюдательные пункты", - добавил генерал.

Ситуация на Авдеевском направлении

В ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские войска из Авдеевки Донецкой области, находившейся под угрозой оцепления врагом. 18 февраля спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий констатировал, что Силы обороны Украины завершили вывод подразделений из города.

При этом российские войска не остановились на захвате Авдеевки и продолжают наступать большими силами, давят на окрестные села. 26 февраля ВСУ совершили отход от села Ласточкино Донецкой области, расположенное в 6 км от Авдеевки.

Линия "Бердичи - Орловка"

Сейчас, по словам заместителя командира Третьей штурмовой бригады Максима Жорина, основное направление, где россияне давят - линия населенных пунктов "Бердичи - Орловка". Кроме того, 27 февраля ВСУ отошли от сел Северное и Степное на Авдеевском направлении.

29 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказывал, что российские штурмовые подразделения пытаются прорвать оборону наших войск и захватить населенные пункты Тоненькое, Орловка, Семеновка, Бердичи, Красногоровка. В частности, ВСУ выбили российских оккупантов из окраины села Орловка Покровского района Донецкой области, куда они смогли прорваться.