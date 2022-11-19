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Оккупанты свозят пропагандистов на захваченные территории для запуска филиалов ВГТРК

Фото: на захваченных территориях оккупанты планируют запустить свое телепропагандистское вещание (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Захватчики свозят на временно оккупированные территории своих пропагандистов для организации вещания филиалов государственной российской телерадиовещательной компании ВГТРК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Для запуска собственной телепропаганды оккупанты хотят использовать захваченное имущество украинского Общественного вещания и имеющуюся сеть телерадиовещания, в том числе 196-метровые телебашни в Мариуполе и Мелитополе.

"Однако проблемой для врага является персонал, ведь большинство медийщиков на временно оккупированных территориях не стали сотрудничать с врагом. Следовательно, россияне свозят пропагандистов из регионов РФ, чтобы те промывали мозги местному населению", - подчеркивает ЦНС.

Центр напоминает, что в пропагандистский холдинг ВГТРК входят каналы "Россия-1", "Россия-к", "Россия-24", "Карусель", "РТР-планета" и ряд радиостанций.

Напомним, что перед отступлением из Херсона россияне разворовали филиал "Общественное Херсон" и взорвали передающий центр херсонской телебашни.

Еще ранее РБК-Украина сообщало, что российские агенты пытались создать на юге Украины центр пропаганды "Таврия" . Однако украинские силовики предупредили планы оккупантов и задержали организаторов.

Кроме того, СБУ с начала года обезвредила уже 35 ботоферм. Ведомство инициирует более жесткую ответственность за их создание.

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