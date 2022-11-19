Оккупанты свозят пропагандистов на захваченные территории для запуска филиалов ВГТРК

Захватчики свозят на временно оккупированные территории своих пропагандистов для организации вещания филиалов государственной российской телерадиовещательной компании ВГТРК.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Для запуска собственной телепропаганды оккупанты хотят использовать захваченное имущество украинского Общественного вещания и имеющуюся сеть телерадиовещания, в том числе 196-метровые телебашни в Мариуполе и Мелитополе.
"Однако проблемой для врага является персонал, ведь большинство медийщиков на временно оккупированных территориях не стали сотрудничать с врагом. Следовательно, россияне свозят пропагандистов из регионов РФ, чтобы те промывали мозги местному населению", - подчеркивает ЦНС.
Центр напоминает, что в пропагандистский холдинг ВГТРК входят каналы "Россия-1", "Россия-к", "Россия-24", "Карусель", "РТР-планета" и ряд радиостанций.
Напомним, что перед отступлением из Херсона россияне разворовали филиал "Общественное Херсон" и взорвали передающий центр херсонской телебашни.
Еще ранее РБК-Украина сообщало, что российские агенты пытались создать на юге Украины центр пропаганды "Таврия" . Однако украинские силовики предупредили планы оккупантов и задержали организаторов.
Кроме того, СБУ с начала года обезвредила уже 35 ботоферм. Ведомство инициирует более жесткую ответственность за их создание.
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