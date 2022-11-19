Оккупанты свозят пропагандистов на захваченные территории для запуска филиалов ВГТРК

Захватчики свозят на временно оккупированные территории своих пропагандистов для организации вещания филиалов государственной российской телерадиовещательной компании ВГТРК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Для запуска собственной телепропаганды оккупанты хотят использовать захваченное имущество украинского Общественного вещания и имеющуюся сеть телерадиовещания, в том числе 196-метровые телебашни в Мариуполе и Мелитополе.

"Однако проблемой для врага является персонал, ведь большинство медийщиков на временно оккупированных территориях не стали сотрудничать с врагом. Следовательно, россияне свозят пропагандистов из регионов РФ, чтобы те промывали мозги местному населению", - подчеркивает ЦНС.

Центр напоминает, что в пропагандистский холдинг ВГТРК входят каналы "Россия-1", "Россия-к", "Россия-24", "Карусель", "РТР-планета" и ряд радиостанций.