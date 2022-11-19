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Окупанти звозять пропагандистів на захоплені території для запуску філіалів ВДТРК

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Україна, Субота 19 листопада 2022 16:15
Окупанти звозять пропагандистів на захоплені території для запуску філіалів ВДТРК Фото: на захоплених територіях окупанти планують запустити своє телепропагандистське мовлення (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Загарбники звозять на тимчасово окуповані території своїх пропагандистів для організації мовлення філій державної російської телерадіомовної компанії ВДТРК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Для запуску власної телепропаганди окупанти хочуть використати захоплене майно українського Суспільного мовлення та наявну мережу телерадіомовлення, зокрема 196-метрові телевежі у Маріуполі та Мелітополі.

"Проте проблемою для ворога є персонал, адже більшість медійників на тимчасово окупованих територіях не стали співпрацювати з ворогом. Відтак росіяни звозять пропагандистів з регіонів РФ, аби ті промивали мізки місцевому населенню", - підкреслює ЦНС.

Центр нагадує, що до пропагандистського холдингу ВДТРК належать канали "Росія-1", "Росія-к", "Росія-24", "Карусєль", "РТР-планета" та низки радіостанцій.

Нагадаємо, що перед відступом з Херсона росіяни розікрали філію "Суспільне Херсон" та підірвали передавальний центр херсонської телевежі.

Ще раніше РБК-Україна повідомляло, що російські агенти намагалися створити на півдні України центр пропаганды "Таврія". Проте українські силовики попередили плани окупантів і затримали організаторів.

Крім того, СБУ з початку року знешкодила вже 35 ботоферм. Відомство ініціює більш жорстку відповідальність за їх створення.

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