Окупанти звозять пропагандистів на захоплені території для запуску філіалів ВДТРК

Загарбники звозять на тимчасово окуповані території своїх пропагандистів для організації мовлення філій державної російської телерадіомовної компанії ВДТРК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Для запуску власної телепропаганди окупанти хочуть використати захоплене майно українського Суспільного мовлення та наявну мережу телерадіомовлення, зокрема 196-метрові телевежі у Маріуполі та Мелітополі.

"Проте проблемою для ворога є персонал, адже більшість медійників на тимчасово окупованих територіях не стали співпрацювати з ворогом. Відтак росіяни звозять пропагандистів з регіонів РФ, аби ті промивали мізки місцевому населенню", - підкреслює ЦНС.

Центр нагадує, що до пропагандистського холдингу ВДТРК належать канали "Росія-1", "Росія-к", "Росія-24", "Карусєль", "РТР-планета" та низки радіостанцій.