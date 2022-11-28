Россияне разрушили подстанцию "Кременская": Гайдай рассказал о вреде окружающей среде на 1,5 миллиарда

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

Чиновник рассказал, что на днях работники Госэкоинспекции вместе с подразделением ВСУ обследовали территорию зданий ПС 500 кВ "Кременская" с мероприятиями ВЛ 500 кВ Донбасска-Донская и ВЛ 220 кВ Кременская-Юбилейная, которая была запущена в 2020 году.

Гайдай отметил, что этот объект не только полностью обеспечивал потребность области в электроснабжении, но и создавал определенный резерв. Однако он был разрушен в результате обстрелов российских оккупантов.

"По собранным материалам, Инспекцией исчислен ущерб окружающей среде, размер которой составил 1,5 млрд грн", - указал глава ОВА.



По состоянию на сегодня уже начислен ущерб на сумму 442 млрд грн. И к сожалению, чем дольше продолжается война, тем больше вреда она нанесет окружающей среде, и тем больше последствий украинцы будут иметь в будущем.