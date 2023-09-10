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Оккупанты утром ударили по центру Херсона: какие последствия

Фото: оккупанты утром ударили по центру Херсона (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия утром 10 сентября цинично ударила по центру Херсона. В результате атаки оккупантов есть разрушение и пострадавшая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Около 7:00 оккупанты ударили по образовательному заведению. Из-за попадания вражеских снарядов в здании повреждены крыша и окна.

Также россияне обстреляли жилой дом, пострадала 68-летняя женщина. У нее диагностировали ситуационно-невротическую реакцию. Ей оказали медпомощь и оставили на месте.

Ситуация в Херсонской области

Напомним, Херсон и правобережную часть Херсонской области украинские военные освободили осенью прошлого года. Оккупанты постоянно обстреливают деоккупированные населенные пункты.

В частности, вчера россияне обстреляли поселок Солнечное, вражеские снаряды попали в частные дома. В результате атаки погиб 48-летний мужчина.

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