Оккупанты утром ударили по центру Херсона: какие последствия
Российская армия утром 10 сентября цинично ударила по центру Херсона. В результате атаки оккупантов есть разрушение и пострадавшая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.
Около 7:00 оккупанты ударили по образовательному заведению. Из-за попадания вражеских снарядов в здании повреждены крыша и окна.
Также россияне обстреляли жилой дом, пострадала 68-летняя женщина. У нее диагностировали ситуационно-невротическую реакцию. Ей оказали медпомощь и оставили на месте.
Ситуация в Херсонской области
Напомним, Херсон и правобережную часть Херсонской области украинские военные освободили осенью прошлого года. Оккупанты постоянно обстреливают деоккупированные населенные пункты.
В частности, вчера россияне обстреляли поселок Солнечное, вражеские снаряды попали в частные дома. В результате атаки погиб 48-летний мужчина.
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