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Оккупанты утром обстреляли Сумскую область: что известно

фото: оккупанты утром обстреляли Сумскую область (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В последний день 2022 года российские оккупанты, скорее всего, решили сделать "подарок под елку" жителям Сумской области, обстреляв регион.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Сегодня, после 8 утра, россияне открыли артиллерийский огонь по Краснопольской общине. Было 3 прилета", - рассказал он.

При этом, по данным главы региона, ночь в приграничье была без обстрелов.

Как сообщалось, 30 декабря, оккупанты в очередной раз обстреляли приграничные с Россией территории Сумской области. Под атаку попали пять общин, в двух из которых есть повреждения гражданской инфраструктуры.

Днем ранее оккупанты обстреляли Сумскую область, применив минометы, беспилотники и даже вертолет.

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Сумская область