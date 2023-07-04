RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты утром атаковали Херсон из артиллерии: двое погибших

Фото: оккупанты утром атаковали Херсон из артиллерии, двое погибших (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталия Гурковская

Херсон обстреляли оккупанті во вторник, 4 июля, применив артиллерию. В результате атаки двое людей погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Так, около 6:00 утра вооруженные силы РФ совершили артобстрел города Херсон.

"Двое горожан - мужчина и женщина получили травмы несовместимые с жизнью. Данные о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.

Также повреждены жилые дома.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Обстрелы Херсона

Несмотря на то, что Херсон - областной центр Херсонской области был освобожден от оккупантов еще в ноябре прошлого года, российские оккупанты продолжают обстрелы города, доставая до него как из танков, так и из артиллерии.

По информации спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, оккупанты при обстрелах Херсона и области используют тактику ковровых обстрелов. По ее мнению, таким образом враг пытается настроить местное население против Сил обороны, "мол, во времена "русского мира" было спокойнее". В частности, из-за обстрелов Херсона последних дней ранения получил мужчина и двое детей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонВзрыв