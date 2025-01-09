Оккупанты сосредотачивают усилия на двух направлениях: что происходит на фронте

На Харьковском направлении Силы обороны отбили один штурм вражеских войск возле Старицы.

На Купянском направлении враг в течение дня пять раз пытался продвинуться к нашим позициям в районах Западного, Кучеровки, Петропавловки и Загрызово.

Агрессор также увеличил количество атак до 12 на Лиманском направлении. При поддержке авиации, атаковал вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Боровская Андреевка, Копанки, Твердохлебово, Макеевка, Грековка и Ивановка. Девять боестолкновений сейчас продолжаются.

На Краматорском направлении наши защитники отбили три атаки оккупантов в районе Часового Яра. Неподалеку Белой Горы продолжается еще одно боестолкновение. На Майское враг сбросил два КАБа.

На Торецком направлении враг девять раз пытался идти вперед в районах Торецка и Щербиновки. В настоящее время продолжается шесть боестолкновений. На Константиновку враг сбросил две авиабомбы.

На Покровском направлении враг 31 раз начинал столкновения различной интенсивности. Наши защитники отбили 20 вражеских атак в районах населенных пунктов Барановка, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Зеленое, Зверево, Новый Труд, Покровск, Котлино, Успеновка, Нововасильевка и Новоелизаветовка. Сейчас еще продолжается 11 боестолкновений.

Продолжаются ожесточенные бои на Кураховском направлении. Вблизи Серебряного, Андреевки, Петропавловки, Курахово и Дачного в течение дня наши защитники отбили 16 атак противника, еще четыре боестолкновения продолжаются.

На Времовском направлении агрессор семь раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Янтарное, Константинополь и Разлив, одно боестолкновение еще продолжается. Авиаударам КАБами подверглись Темировка и Великая Новоселка.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили один штурм противника в районе острова Казацкий. На Херсон враг сбросил четыре КАБа.

На Северском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг активных действий не проводил.

В Курской области украинские защитники отражали 11 атак захватчиков, пять боестолкновений еще продолжаются. Кроме того, враг совершил 143 артиллерийских обстрела, в том числе один - из реактивной системы залпового огня.