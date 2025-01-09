Оккупанты сосредотачивают усилия на двух направлениях: что происходит на фронте
На фронте с начала суток, 9 января, произошло 101 боестолкновение. Российские оккупанты сосредотачивают усилия на Покровском и Кураховском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
На Харьковском направлении Силы обороны отбили один штурм вражеских войск возле Старицы.
На Купянском направлении враг в течение дня пять раз пытался продвинуться к нашим позициям в районах Западного, Кучеровки, Петропавловки и Загрызово.
Агрессор также увеличил количество атак до 12 на Лиманском направлении. При поддержке авиации, атаковал вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Боровская Андреевка, Копанки, Твердохлебово, Макеевка, Грековка и Ивановка. Девять боестолкновений сейчас продолжаются.
На Краматорском направлении наши защитники отбили три атаки оккупантов в районе Часового Яра. Неподалеку Белой Горы продолжается еще одно боестолкновение. На Майское враг сбросил два КАБа.
На Торецком направлении враг девять раз пытался идти вперед в районах Торецка и Щербиновки. В настоящее время продолжается шесть боестолкновений. На Константиновку враг сбросил две авиабомбы.
На Покровском направлении враг 31 раз начинал столкновения различной интенсивности. Наши защитники отбили 20 вражеских атак в районах населенных пунктов Барановка, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Зеленое, Зверево, Новый Труд, Покровск, Котлино, Успеновка, Нововасильевка и Новоелизаветовка. Сейчас еще продолжается 11 боестолкновений.
Продолжаются ожесточенные бои на Кураховском направлении. Вблизи Серебряного, Андреевки, Петропавловки, Курахово и Дачного в течение дня наши защитники отбили 16 атак противника, еще четыре боестолкновения продолжаются.
На Времовском направлении агрессор семь раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Янтарное, Константинополь и Разлив, одно боестолкновение еще продолжается. Авиаударам КАБами подверглись Темировка и Великая Новоселка.
На Приднепровском направлении Силы обороны отбили один штурм противника в районе острова Казацкий. На Херсон враг сбросил четыре КАБа.
На Северском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг активных действий не проводил.
В Курской области украинские защитники отражали 11 атак захватчиков, пять боестолкновений еще продолжаются. Кроме того, враг совершил 143 артиллерийских обстрела, в том числе один - из реактивной системы залпового огня.
Потери России в войне
По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла более 803 тысяч военных.
В частности, за минувшие сутки потери армии РФ составили еще 1430 оккупантов. Также вчера Силы обороны уничтожили 17 танков, 16 боевых бронированных машин, 36 артиллерийских систем и другую технику врага.
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