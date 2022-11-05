Оккупанты снова ударили по Запорожской области: есть разрушения

В ночь на 5 ноября российские войска нанесли удары из комплексов С-300 по Запорожской области. Из-за атаки повреждены три предприятия и автомобили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

Вследствие обстрелов жертв и раненых среди мирных жителей нет.

"Противник продолжает совершать коварные ночные атаки по свободным землям нашей области. Сегодня после полуночи враг атаковал ракетами С-300 Вольнянский район. В результате ударов повреждены здания трех предприятий и автомобили", - рассказал Старух.

Напомним, этой ночью российские войска нанесли удары из "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольскому району Днепропетровской области. В результате атак врага никто не пострадал.

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