Оккупанты снова ударили по Сумскому району: есть раненые

Россияне снова ударили по Сумскому району 8 сентября. Это уже вторая атака с начала суток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.
"Сегодня днем, 8 сентября, враг нанес авиационный удар по населенным пунктам Сумского района. Предварительно, есть раненые", - говорится в сообщении.
На месте работают все необходимые службы, а пострадавшим оказывается медицинская помощь.
"Последствия вражеской атаки уточняются", - добавили в ОВА.
Российские войска обстреляли город Сумы ранним утром, 8 сентября. Удар пришелся по дачному массиву города.
На данный момент известно про двух погибших - пожилых супругов и четырех раненых. Среди них - двое детей.
Напомним, что в ночь на 8 сентября Россия запустила по Украине четыре ракеты Х-59 и более 20 "Шахедов". ПВО сбила одну ракету и 15 дронов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.