Оккупанты снова ударили по Сумскому району: есть раненые

Обстрел Сум

Российские войска обстреляли город Сумы ранним утром, 8 сентября. Удар пришелся по дачному массиву города.

На данный момент известно про двух погибших - пожилых супругов и четырех раненых. Среди них - двое детей.

Напомним, что в ночь на 8 сентября Россия запустила по Украине четыре ракеты Х-59 и более 20 "Шахедов". ПВО сбила одну ракету и 15 дронов.

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