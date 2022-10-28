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Оккупанты снова обстреляли Волчанск: пострадали частные дома (фото)

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com/police.kharkov)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 28 октября, россияне снова обстреляли Волчанск (Харьковская область). В результате атаки пострадали дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Харьковской области.

"Боеприпасы попали рядом с жилым домом. Разрушены забор, крыша и фасад дома, повреждены хозяйственные постройки", - говорится в сообщении.

Правоохранители сообщают, что предварительно пострадавших нет. Сам обстрел военными Российской Федерации произошел после 14:00.

Полицейские задокументировали факт вооруженной агрессии и собрали вещественные доказательства. Расследование продолжается по факту нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, что ранее оккупанты из артиллерии массированно обстреляли Волчанск.

Также правоохранители задокументировали факт артиллерийских обстрелов деоккупированного Волчанска со стороны России. В результате удара оккупантов есть погибшие и раненые.

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