Оккупанты снова обстреляли Волчанск: пострадали частные дома (фото)

В пятницу, 28 октября, россияне снова обстреляли Волчанск (Харьковская область). В результате атаки пострадали дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Харьковской области.
"Боеприпасы попали рядом с жилым домом. Разрушены забор, крыша и фасад дома, повреждены хозяйственные постройки", - говорится в сообщении.
Правоохранители сообщают, что предварительно пострадавших нет. Сам обстрел военными Российской Федерации произошел после 14:00.
Полицейские задокументировали факт вооруженной агрессии и собрали вещественные доказательства. Расследование продолжается по факту нарушения законов и обычаев войны.
Напомним, что ранее оккупанты из артиллерии массированно обстреляли Волчанск.
Также правоохранители задокументировали факт артиллерийских обстрелов деоккупированного Волчанска со стороны России. В результате удара оккупантов есть погибшие и раненые.
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