Оккупанты снова обстреляли приграничье Сумской области. Зафиксировано 129 "прилетов"

В среду, 1 февраля, российские войска в очередной раз обстреляли приграничье Сумской области. За сутки от вражеских ударов пострадали четыре общины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумской ОВА.

"В течение дня враг совершил обстрелы четырех территориальных общин области: Белопольской, Великописаревской, Шалыгинской, Эсманьской. Было зафиксировано 129 прилетов", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 31 января, прокремлевские войска в очередной раз обстреляли приграничья Сумской области. За сутки от вражеских ударов пострадали пять общин.

Также ранее мы писали, что 30 января российские оккупационные войска обстреливали границу Сумской области. В частности, Белопольскую и Есманьскую общины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.