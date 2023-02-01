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Оккупанты снова обстреляли приграничье Сумской области. Зафиксировано 129 "прилетов"

Фото: оккупанты снова обстреляли пограничники Сумской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В среду, 1 февраля, российские войска в очередной раз обстреляли приграничье Сумской области. За сутки от вражеских ударов пострадали четыре общины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумской ОВА.

"В течение дня враг совершил обстрелы четырех территориальных общин области: Белопольской, Великописаревской, Шалыгинской, Эсманьской. Было зафиксировано 129 прилетов", - говорится в сообщении.

  • Белопольская община: россияне били по территории из миномета (18 прилетов, а затем еще 30), а также было 40 выстрелов из АГС.
  • Великописаревская община: зафиксирован минометный обстрел общины - 1 прилет.
  • Шалыгинская община также была под минометным огнем: с 12.30 россияне бросили 10 мин по территории общины, а через час - еще 3. Кроме того, был обстрел из стрелкового оружия (5 очередей из пулемета).
  • Эсманьская община: 22 прилета из минометов зафиксировано за день в разных уголках общины.

Напомним, во вторник, 31 января, прокремлевские войска в очередной раз обстреляли приграничья Сумской области. За сутки от вражеских ударов пострадали пять общин.

Также ранее мы писали, что 30 января российские оккупационные войска обстреливали границу Сумской области. В частности, Белопольскую и Есманьскую общины.

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