Россияне обстреляли из артиллерии село в Харьковской области: в ОВА показали последствия
Российские оккупанты сегодня, 19 января, обстреляли из артиллерии село Тимофеевка Богодуховского района в Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Враг продолжает обстреливать мирное население Харьковской области. Сегодня около 8:30 утра оккупанты в течение часа наносили удары с артиллерии по селу Тимофеевка Богодуховского района. Зафиксировано около 20 ударов", - написал он.
По предварительным данным, пострадавших нет. При этом повреждения получили четыре частных дома и хозяйственные постройки.
Напомним, за прошедшие сутки россияне обстреляли несколько населенных пунктов Харьковской области, есть попадание в гражданскую инфраструктуру.
Ранее правоохранители обнаружили мины и боеприпасы на деоккупированной части Харьковской области.
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