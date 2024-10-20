Оккупанты снова атаковали Кривой Рог баллистикой: какие последствия

Отметим, что после оглашения воздушной тревоги в Днепропетровской области в Воздушных силах предупреждали об угрозе баллистики с южного направления. Впоследствии военные заявили о фиксации скоростной цели в направлении Кривого Рога.

В местных пабликах появились сообщения, что в районе города был слышен взрыв.

"Ракетный удар баллистикой. Все работаем", - рассказал руководитель Совета обороны Кривого Рога Вилкул.

Также он призвал жителей соблюдать правила информ-тишины - ничего не снимать и не выкладывать в интернет, и просил оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги, поскольку "могут быть повторные пуски".

Глава ОВА позже проинформировал, что в результате вражеской ракетной атаки в Кривом Роге есть повреждения гражданской инфраструктуры.

"Детали уточняем. Воздушная тревога продолжается. До отбоя оставайтесь в безопасном месте", - написал чиновник в своем Telegram.

Обновлено: есть пострадавший

Позже глава Днепропетровской ОВА рассказал, что появились данные об одном пострадавшем человеке в результате российского удара по Кривому Рогу.

"Мужчине оказывают всю необходимую медпомощь. Какой ущерб нанес враг, уточняем", - добавил чиновник.

Обновлено: какие повреждения

Как рассказал начальник Совета обороны города Вилкул, в Кривом Роге кроме объекта гражданской инфраструктуры также повреждены дома и объекты бизнеса. Он отметил, что "прилет" был в районе "очень плотной многоэтажной застройки".

"Очень много повреждений в домах и объектах бизнеса. На месте работают все спасательные, медицинские и коммунальные службы", - рассказал он.

Также отмечается, что штаб помощи разворачивают перед ДК "Центральный", ул. Романа Шухевича 19.

Ракетные обстрелы Кривого Рога

Напомним, вчера поздно вечером, 19 октября, российские оккупанты дважды нанесли удары по Кривому Рогу с применением баллистического вооружения.

Позже стало известно, что в Кривом Роге были начаты аварийно-спасательные работы и в городе были повреждены жилые дома.

Уже утром местные власти уточнили, что в Кривом Роге из-за ракетного удара пострадали 17 человек, среди них был спасатель. Кроме того, выяснилось, что оккупанты при атаке нанесли повторный удар, когда сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар из-за первой атаки.

Добавим, около часа дня в Кривом Роге завершили спасательную операцию после российского обстрела.