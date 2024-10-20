Оккупанты снова атаковали Кривой Рог баллистикой: какие последствия

Российские оккупанты нанесли по Кривому Рогу ракетный удар сегодня вечером, 20 октября. Враг для этой атаки снова, как и вчера, применил баллистическое вооружение.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула и начальника Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.
Отметим, что после оглашения воздушной тревоги в Днепропетровской области в Воздушных силах предупреждали об угрозе баллистики с южного направления. Впоследствии военные заявили о фиксации скоростной цели в направлении Кривого Рога.
В местных пабликах появились сообщения, что в районе города был слышен взрыв.
"Ракетный удар баллистикой. Все работаем", - рассказал руководитель Совета обороны Кривого Рога Вилкул.
Также он призвал жителей соблюдать правила информ-тишины - ничего не снимать и не выкладывать в интернет, и просил оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги, поскольку "могут быть повторные пуски".
Глава ОВА позже проинформировал, что в результате вражеской ракетной атаки в Кривом Роге есть повреждения гражданской инфраструктуры.
"Детали уточняем. Воздушная тревога продолжается. До отбоя оставайтесь в безопасном месте", - написал чиновник в своем Telegram.
Позже глава Днепропетровской ОВА рассказал, что появились данные об одном пострадавшем человеке в результате российского удара по Кривому Рогу.
"Мужчине оказывают всю необходимую медпомощь. Какой ущерб нанес враг, уточняем", - добавил чиновник.
Как рассказал начальник Совета обороны города Вилкул, в Кривом Роге кроме объекта гражданской инфраструктуры также повреждены дома и объекты бизнеса. Он отметил, что "прилет" был в районе "очень плотной многоэтажной застройки".
"Очень много повреждений в домах и объектах бизнеса. На месте работают все спасательные, медицинские и коммунальные службы", - рассказал он.
Также отмечается, что штаб помощи разворачивают перед ДК "Центральный", ул. Романа Шухевича 19.
Напомним, вчера поздно вечером, 19 октября, российские оккупанты дважды нанесли удары по Кривому Рогу с применением баллистического вооружения.
Позже стало известно, что в Кривом Роге были начаты аварийно-спасательные работы и в городе были повреждены жилые дома.
Уже утром местные власти уточнили, что в Кривом Роге из-за ракетного удара пострадали 17 человек, среди них был спасатель. Кроме того, выяснилось, что оккупанты при атаке нанесли повторный удар, когда сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар из-за первой атаки.
Добавим, около часа дня в Кривом Роге завершили спасательную операцию после российского обстрела.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.