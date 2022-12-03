RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты снова атаковали Херсон: в ОВА рассказали о последствиях

Фото: Оккупанты обстреляли Херсон (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты вечером 2 декабря нанесли удар по Херсону. В результате вражеского обстрела были повреждены электросети.

Об этом сообщает РКБ-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

"Город снова остался без света", - отметил чиновник.

Янушевич указал, что ремонтные бригады энергетиков уже приступили к работе, чтобы вернуть электропитание в дома херсонцев.

Напомним, 3 декабря в Херсоне трижды раздавались взрывы.

Отметим, что 1 декабря россияне 12 раз обстреляли город, один человек погиб, еще один - получил ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонВойна России против Украины