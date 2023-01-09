Оккупанты сносят Мариуполь "под ноль" и хотят завезти 50 тысяч россиян

"Мариуполь продолжают уничтожать без перерыва и выходных. Сегодня ожидается новая волна гражданских оккупантов после новогодних праздников. Главная задача - максимальный снос и расчистка в состояние "ноль"", - написал он.

Андрющенко также отметил, что в январе ожидается прибытие до 50 тысяч россиян в Мариуполь.

Напомним, россияне начали вывозить из Мариуполя не только зерно и металлы, но и стройматериалы, которые они получают в процессе разборки уничтоженных домов.

Между тем, как сообщало РБК-Украина, 6 января с главной площади Мариуполя исчез российский флаг.

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