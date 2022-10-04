Оккупанты нашли "наблюдателей" на псевдореферендум после его окончания: СБУ показала доказательства

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"Служба безопасности перехватила очередные российские документы, регламентировавшие проведение фейкового референдума РФ на временно оккупированной территории Донецкой области", - говорится в сообщении.

Так, сотрудники СБУ обнаружили образцы приглашений "иностранных наблюдателей" по участию в "референдуме" на востоке Украины, которые были подписаны через два дня после окончания "голосования".

"Соответствующие письма подписал так называемый "председатель центральной избирательной комиссии ДНР" Высоцкий 29 сентября этого года. То есть через два дня после формального завершения псевдоголосования", - добавляют в СБУ.

Согласно полученным данным, представители местной оккупационной администрации пытались якобы пригласить 16 иностранцев к участию в фейковых мероприятиях в качестве зарубежных "наблюдателей". Среди них - граждане двух стран Европы и Центральной Азии.

При этом датой "регистрации" этих приглашений указано 20 сентября. Таким образом, враг пытался искусственно увеличить присутствие иностранных "гостей" на псевдореферендуме.

Кроме того, Служба безопасности идентифицировала и установила местонахождение всех предателей, коллаборантов и их "координаторов" из РФ, причастных к организации незаконного "голосования".