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Оккупанты заставляют руководителей учебных заведений вывешивать флаг РФ, - ЦНС

Фото: Оккупанты заставляют руководителей учебных заведений вывешивать флаг РФ (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Оккупанты обязали установить флаг РФ на все учебные заведения, находящиеся на захваченных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

"Враг обязал все захваченные детские сады, школы, колледжи, техникумы и вузы устанавливать флаг России", - сообщают в ЦНС.

Как отметили в центре, сейчас наличие флага в захваченных учебных заведениях добровольное, поэтому директор может отказать. Но россияне решили сделать это обязательным.

"В Кремле решили исправить этот "либерализм" и с 1 сентября обязали законодательно все заведения установить оккупационную тряпку, ведь Россия - это страна принуждения", - заявили в центре.

Ситуация на оккупированных территориях Украины

Ранее мы писали, что Россия заставляет студентов ВУЗов ехать на оккупированную территорию Украины для создания эффекта массовости на "выборах".

К слову, госучреждениям на временно оккупированных территориях раздали план явки на "выборах президента РФ".

Также мы сообщали, что на оккупированных территориях Херсонской области захватчики отбирают жилье у украинцев даже при наличии "паспортов" РФ.

 

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