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Оккупанты заставляют бюджетников сдавать кровь на нужды армии РФ, - ЦНС

Фото: оккупанты заставляют бюджетников сдавать кровь (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Из-за больших потерь на фронте оккупанты пытаются увеличить банк крови на временно оккупированных территориях. Сделать это они хотят за счет бюджетников, которые до сих пор работают на оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По данным центра, на оккупированных территориях Запорожья оккупационная администрация сгоняет бюджетников для "добровольной" сдачи крови на нужды врага, ведь сейчас россияне несут большие потери на запорожском направлении.

"Заметим, что принуждение к сдаче крови является очередным нарушением международного гуманитарного права со стороны оккупантов", - отметили в ЦНС.

Жизнь в оккупации

Многие украинцы сейчас вынуждены находятся в оккупации на захваченных Россией территориях. РБК-Украина рассказало основные правила, для того, чтобы не подвергать себя опасности.

Заметим, что в рамках обрушения и попыток захватчиков создать вполне лояльное оккупации общество, россияне охотятся на украинское движение сопротивления, прибегая к различным инструментам влияния на гражданское население.

Захватчики обходят детские спортивные секции на оккупированной части Украины. В ходе таких визитов т.н. Следственный комитет проводит допросы среди украинских детей.

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