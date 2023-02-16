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Оккупанты изменили тактику атак по Украине. Игнат рассказал ее особенности

Фото: оккупанты изменили тактику атак по Украине (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Во время ночной атаки по Украине враг не стал использовать дроны-камикадзе, применив только ракеты. В Воздушных силах такое изменение в действиях оккупантов назвали новой тактикой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полковника, спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната в эфире 24 канала.

"Мы констатировали этот факт (изменение тактики, - ред.) потому что действительно враг обычно использовал "шахеды" для того, чтобы где-то там проверить нашу ПВО, выявить наши позиции, так чтобы скорректировать возможный ракетный удар на утро. На этот раз видим ночная атака и "шахедов" не было, сразу пошли ракеты, крылатые ракеты разных типов", - рассказал он.

Напомним, Россия ночью снова атаковала Украину ракетами и дронами. Оккупанты выпустили 32 ракеты разного типа, из которых 16 удалось сбить силам ПВО.

В частности, силы ПВО сбили над Днепропетровской областью пять ракет. Еще одну - в Запорожской области. Также:

  • в Полтавской области ночью зафиксировали российские дроны и ракеты. Оккупанты ударили двумя ракетами по объекту критической инфраструктуры в Кременчуге;
  • россияне ударили тремя ракетами по объекту критической инфраструктуры во Львовской области. От него не зависит подача электроэнергии в регионе;
  • под утро РФ атаковала Кировоградскую область. Зафиксирован "прилет" в объект инфраструктуры в Кропивницком районе.

При этом Россия сегодня в течение дня может снова массово обстрелять Украину. Враг выискивает новую тактику, чтобы обойти украинскую ПВО.

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