Оккупанты изменили тактику атак по Украине. Игнат рассказал ее особенности

Во время ночной атаки по Украине враг не стал использовать дроны-камикадзе, применив только ракеты. В Воздушных силах такое изменение в действиях оккупантов назвали новой тактикой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полковника, спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната в эфире 24 канала.
"Мы констатировали этот факт (изменение тактики, - ред.) потому что действительно враг обычно использовал "шахеды" для того, чтобы где-то там проверить нашу ПВО, выявить наши позиции, так чтобы скорректировать возможный ракетный удар на утро. На этот раз видим ночная атака и "шахедов" не было, сразу пошли ракеты, крылатые ракеты разных типов", - рассказал он.
Напомним, Россия ночью снова атаковала Украину ракетами и дронами. Оккупанты выпустили 32 ракеты разного типа, из которых 16 удалось сбить силам ПВО.
В частности, силы ПВО сбили над Днепропетровской областью пять ракет. Еще одну - в Запорожской области. Также:
При этом Россия сегодня в течение дня может снова массово обстрелять Украину. Враг выискивает новую тактику, чтобы обойти украинскую ПВО.
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