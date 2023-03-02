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Оккупанты в Луганской области собрали большое количество тяжелой техники, - Гайдай

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные собрали в Луганской области большое количество тяжелой техники. Под Кременной зафиксировано много танков Т-90М.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Самая горячая сейчас ситуация в Кременной", - заявил глава области.

По его словам, на этом направлении работает одна или две вражеские боевые машины поддержки танков "Терминатор". Одна такая единица техники там недавно была уничтожена. Там также задействованы танки Т-90М.

"Россияне собрали большое количество тяжелой техники в Луганской области, но полноценно ею воспользоваться зимой не смогли", - сказал глава области.

Гайдай объяснил, что сейчас погода на стороне украинских военных и не дает россиянам полноценно проводить штурмовые действия. Также он напомнил о недавнем взрыве в оккупированной Кадиевке, в результате чего россияне должны почувствовать "артиллерийский голод". Там взорвались грузовики с боекомплектом.

Напомним, что российские оккупанты запретили фермерам в Луганской области продавать урожай. Из-за этого местные жители терпят убытки, а зерно - портится.

Украинские спецназовцы уничтожили шесть российских танков в Луганской области за одну ночь.

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Российская ФедерацияЛуганскКременнаяВойна в Украине