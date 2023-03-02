Оккупанты в Луганской области собрали большое количество тяжелой техники, - Гайдай

"Самая горячая сейчас ситуация в Кременной", - заявил глава области.

По его словам, на этом направлении работает одна или две вражеские боевые машины поддержки танков "Терминатор". Одна такая единица техники там недавно была уничтожена. Там также задействованы танки Т-90М.

"Россияне собрали большое количество тяжелой техники в Луганской области, но полноценно ею воспользоваться зимой не смогли", - сказал глава области.

Гайдай объяснил, что сейчас погода на стороне украинских военных и не дает россиянам полноценно проводить штурмовые действия. Также он напомнил о недавнем взрыве в оккупированной Кадиевке, в результате чего россияне должны почувствовать "артиллерийский голод". Там взорвались грузовики с боекомплектом.