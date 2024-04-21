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Оккупанты из "Смерча" ударили по Украинску: есть жертва и раненые

Фото: оккупанты из "Смерча" ударили по Украинску Донецкой области 21 апреля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска 21 апреля обстреляли город Украинск Донецкой области. Один человек погиб, еще четверо получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую облпрокуратуру.

Так, в 8:30, российские войска обстреляли Украинск. По предварительным данным, против мирного населения враг использовал РСЗО "Смерч".

"В результате попадания средства поражения возле дома погибла 82-летняя женщина. Кроме того получили травмы разной степени тяжести четверо мужчин в возрасте от 21 до 53 лет", - говорится в сообщении.

Пострадавшим с ушибами и осколочными ранениями оказана квалифицированная медицинская помощь.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Обстрелы Донецкой области

Российские войска не оставляют попыток полностью захватить Донецкую область и выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Как недавно рассказывал глава ГУР Кирилл Буданов, эту цель россияне попытаются воплотить и во время нового наступления, которое захватчики планируют начать летом. Поэтому враг постоянно обстреливает не только позиции ВСУ на линии фронта, но и мирное население.

Что касается Украинска, то и его враг атакует не впервые. Так, в июне 2023 года из-за обстрела города погибли три человека - двое взрослых и один ребенок. Кроме того, были дети и среди раненых. А в марте 2023 года из-за обстрела Украинска погиб один человек.

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