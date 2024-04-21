ua en ru
Вс, 21 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты из "Смерча" ударили по Украинску: есть жертва и раненые

Донбасс, Воскресенье 21 апреля 2024 12:13
UA EN RU
Оккупанты из "Смерча" ударили по Украинску: есть жертва и раненые Фото: оккупанты из "Смерча" ударили по Украинску Донецкой области 21 апреля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска 21 апреля обстреляли город Украинск Донецкой области. Один человек погиб, еще четверо получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую облпрокуратуру.

Так, в 8:30, российские войска обстреляли Украинск. По предварительным данным, против мирного населения враг использовал РСЗО "Смерч".

"В результате попадания средства поражения возле дома погибла 82-летняя женщина. Кроме того получили травмы разной степени тяжести четверо мужчин в возрасте от 21 до 53 лет", - говорится в сообщении.

Пострадавшим с ушибами и осколочными ранениями оказана квалифицированная медицинская помощь.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Обстрелы Донецкой области

Российские войска не оставляют попыток полностью захватить Донецкую область и выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Как недавно рассказывал глава ГУР Кирилл Буданов, эту цель россияне попытаются воплотить и во время нового наступления, которое захватчики планируют начать летом. Поэтому враг постоянно обстреливает не только позиции ВСУ на линии фронта, но и мирное население.

Что касается Украинска, то и его враг атакует не впервые. Так, в июне 2023 года из-за обстрела города погибли три человека - двое взрослых и один ребенок. Кроме того, были дети и среди раненых. А в марте 2023 года из-за обстрела Украинска погиб один человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Война в Украине
NEWS
Электронный кабинет призывника. Когда заработает и обязательна ли регистрация
Электронный кабинет призывника. Когда заработает и обязательна ли регистрация
DAILY
Беспилотник своими руками. Как собрать FPV-дрон дома и почему это важно для Вооруженных Сил
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Беспилотник своими руками. Как собрать FPV-дрон дома и почему это важно для Вооруженных Сил