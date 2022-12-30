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Оккупанты собираются повысить тарифы на коммуналку в "ЛНР" на 70%

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Пятница 30 декабря 2022 10:00
Оккупанты собираются повысить тарифы на коммуналку в "ЛНР" на 70% Фото: оккупанты собираются повысить тарифы на коммуналку в "ЛНР" на 70% (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты планируют повысить тарифы на коммунальные услуги в так называемой "ЛНР" в два раза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую ОВА.

"Тот, кто ожидал от псевдореспублики лучшей жизни, в Новый год войдет не с лучшими мыслями. Потому что в течение 2023-го тарифы на коммунальные услуги в так называемой "ЛНР" возрастут вдвое. Увеличение ожидается на 70%", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что захватчики провели акцию "Тепло в ваш дом" и передали ряду жителей Северодонецка электродувы, которые являются очень энергоемкими. Так, энергетическая инфраструктура в городе разрушена, в многоэтажках, куда успели провести электричество, при отсутствии трансформаторных подстанций выбивает даже от электрочайника. Так что электродувов может хватить на несколько минут.

Кроме этого, оккупанты продолжают использовать гражданские учреждения здравоохранения для лечения раненых военных и наемников ЧВК. Так, в Беловодске продолжают лечение более 100 раненых представителей ЧВК "Вагнер".

Напомним, в Луганской области россияне принудительно выдают детям российское гражданство.

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