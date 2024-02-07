Оккупанты наращивают число камер наблюдения на оккупированных территориях, - ЦНС

Прежде всего речь идет о городах юга, где враг активно преследует украинцев в подозрении в "не лояльности". Официально камеры устанавливают для "повышения безопасности". На самом же деле, камеры наблюдения россияне используют для поиска "экстремистов", то есть местных жителей.

В частности, именно поэтому камеры устанавливают вокруг военных объектов, мест фейковых оккупационных учреждений и железной дороги.

Деятельность захватчиков на временно оккупированных территориях

Напомним, ранее ЦНС установил, что представители российского ВПК жалуются на убытки из-за войны с Украиной.

Также россияне придумали новый способ контроля предприятий на оккупированной территории.

Кроме того, захватчики продолжают давить на работников Запорожской АЭС, которые отказались идти с ними на сотрудничество, но не оставили Энергодар. Оккупанты вызывают специалистов на допросы и угрожают их семьям.

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