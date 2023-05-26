Оккупанты заявляют о массированном ракетном ударе по Донецку (видео)

Российские боевики насчитали якобы 6 рэкетов, выпущенных по городу. Удар пришелся на Калининский район города.

"Местные жители сообщают о прилете в районе "Мотеля", - пишет издание.

Обстрелы Донецка

Временно оккупированный Донецк постоянно находится под обстрелами. При этом российские захватчики, занявшие город в 2014 году, постоянно обвиняют в атаках украинских военных. Буквально в середине апреля из-за обстрела Донецка погибли три человека. Тогда оккупанты заявили об обстреле сразу двух районов города.

Кроме этого, российские оккупанты заявили об обстреле временно захваченного Донецка и в ночь на Пасху, 16 апреля. Якобы "несколько снарядов упали рядом с собором, в котором совершалось богослужение", погибла женщина, трое раненых.