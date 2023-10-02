Оккупанты наносят ракетные удары по Харькову
Войска РФ атаковали Харьков ракетами утром в понедельник 2 октября. В городе раздались взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской облстной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова.
Чиновник призывает горожан находиться в укрытиях во время очередной воздушной атаки захватчиков.
"Оккупанты наносят удары. Жители Харькова и области, находитесь в укрытиях!" – отмечает чиновник.
В городе прогремело как минимум пять взрывов.
Перед этим в командовании Воздушных сил ВСУ предупредили жителей Харьковской области об угрозе применения врагом баллистического вооружения.
"Враг снова принялся обстреливать Харьковщину. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Оставайтесь в укрытиях. О попадании вражеских снарядов, разрушениях, раненых сообщайте на спецлинию 102. Берегите себя". – говорится в объявлении полиции Харьковской области.
Чем обстреляли Харьков
По предварительным данным, войска РФ атаковали Харьков баллистическими ракетами из ЗРК С-300, а наносили удары с российского Белгорода, рассказал бригадный генерал юстиции Сергей Мельник "Марсель".
"На данный момент ракет в воздухе нет.... Угроза новых ракетных ударов сохраняется", - говорит военный.
Он добавил, что информация о возможных разрушениях и пострадавших устанавливается.
Ситуация в Харькове и ракетные обстрелы
Отметим, что после того, как наши защитники отогнали оккупантов от Харькова, российские террористы часто обстреливают город. Россияне используют зенитные ракеты С-300, которые выпускают с территории Белгородской области.
Так, например, перед этим противник в ночь на 1 октября обстрелял Харьков. Оккупанты выпустили зенитные ракеты С-300. Кроме того, ночью до этого в городе после полуночи прогремели по меньшей мере три мощных взрыва. Местные власти подтвердили, что оккупанты атаковали город.
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