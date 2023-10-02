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Оккупанты наносят ракетные удары по Харькову

Харьков, Понедельник 02 октября 2023 09:11
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Оккупанты наносят ракетные удары по Харькову Фото: войска РФ нанесли ракетные удары по Харькову (Getty Images))
Автор: Владимир Костырин

Войска РФ атаковали Харьков ракетами утром в понедельник 2 октября. В городе раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской облстной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова.

Чиновник призывает горожан находиться в укрытиях во время очередной воздушной атаки захватчиков.

"Оккупанты наносят удары. Жители Харькова и области, находитесь в укрытиях!" – отмечает чиновник.

В городе прогремело как минимум пять взрывов.

Перед этим в командовании Воздушных сил ВСУ предупредили жителей Харьковской области об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

"Враг снова принялся обстреливать Харьковщину. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Оставайтесь в укрытиях. О попадании вражеских снарядов, разрушениях, раненых сообщайте на спецлинию 102. Берегите себя". – говорится в объявлении полиции Харьковской области.

Чем обстреляли Харьков

По предварительным данным, войска РФ атаковали Харьков баллистическими ракетами из ЗРК С-300, а наносили удары с российского Белгорода, рассказал бригадный генерал юстиции Сергей Мельник "Марсель".

"На данный момент ракет в воздухе нет.... Угроза новых ракетных ударов сохраняется", - говорит военный.

Он добавил, что информация о возможных разрушениях и пострадавших устанавливается.

Ситуация в Харькове и ракетные обстрелы

Отметим, что после того, как наши защитники отогнали оккупантов от Харькова, российские террористы часто обстреливают город. Россияне используют зенитные ракеты С-300, которые выпускают с территории Белгородской области.

Так, например, перед этим противник в ночь на 1 октября обстрелял Харьков. Оккупанты выпустили зенитные ракеты С-300. Кроме того, ночью до этого в городе после полуночи прогремели по меньшей мере три мощных взрыва. Местные власти подтвердили, что оккупанты атаковали город.

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