Оккупанты нанесли удар по Бериславу, есть пострадавший

Российские оккупанты нанесли удары по городу Берислав Херсонской области. В результате обстрела пострадал один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонской ОВА в Telegram .

В результате обстрела один из снарядов попал вблизи местной больницы, из-за чего пострадал директор медучреждения.

45-летний мужчина получил контузию. Ему оперативно оказали помощь. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ситуация в Херсонской области

Херсон был освобожден от оккупации в ноябре прошлого года. Кроме того, было деоккупировано правобережье Херсонской области. Однако оккупанты захватили Левобережье. При этом российские военные регулярно обстреливают подконтрольную Украине часть региона из артиллерии и танков.

Боевые действия в Херсонской области

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк говорила, что российские оккупанты пытаются вернуться на позиции возле Антоновского моста. И хотя ВСУ постоянно их зачищает, враг снова туда возвращается, пытаясь увеличить количество обстрелов.

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