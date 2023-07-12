Оккупанты нанесли еще один удар по Херсону, есть пострадавшая

Захватчики нанесли удар около 16:40 по жилому кварталу города.

В результате обстрела ранения получила 70-летняя женщина. У нее диагностировали ушиб головы и сотрясение головного мозга.

Врачи, которые оперативно прибыли на место происшествия, оказали ей медицинскую помощь. Женщина от госпитализации отказалась.

Обстрел Херсона

Сегодня кафиры нанесли удар по Херсону. В результате этого 81-летний мужчина погиб, его жена - 82-летняя женщина получила ранения.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения украинскими воинами Херсона от оккупации, в ноябре 2022 года, российские военные регулярно наносят удары по подконтрольной Украине части региона по артиллерии и другому вооружению.

Сегодня захватчики обстреляли Бериславский район Херсонской области. В результате чего один человек получил ранения.

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