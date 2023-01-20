Оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску: что известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра города Александра Гончаренко.

Тем временем в местных Telegram-каналах сообщают о падении ракеты возле детского сада в районе Старый город.

Напомним, в ночь на 17 января российские оккупанты обстреляли Краматорск Донецкой области. По городу враг нанес два ракетных удара. Ракеты атаковали промышленную зону.

Позже в России признали удар по Краматорску, заявив об якобы "уничтожении" склада со снарядами для HIMARS.

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