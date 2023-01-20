Оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску: что известно

Российские оккупанты утром 20 января нанесли ракетный удар по Краматорску (Донецкая область).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра города Александра Гончаренко.
Тем временем в местных Telegram-каналах сообщают о падении ракеты возле детского сада в районе Старый город.
Напомним, в ночь на 17 января российские оккупанты обстреляли Краматорск Донецкой области. По городу враг нанес два ракетных удара. Ракеты атаковали промышленную зону.
Позже в России признали удар по Краматорску, заявив об якобы "уничтожении" склада со снарядами для HIMARS.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.