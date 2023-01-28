RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты нанесли авиаудар по Сумской области: повреждено 10 домов (фото)

Фото: Оккупанты нанесли авиаудар по Сумской области (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 28 января, российские военные нанесли авиаудар по Сумской области. В результате были повреждены 10 частных домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Оперативного командования "Север".

"Российская армия в результате очередных обстрелов разрушила жилой дом в приграничном населенном пункте Сумской области", - говорится в сообщении.

В командовании сообщили, что около 13:30 поступила информация об одном взрыве, который вызвал, предположительно авиаудар. Россияне атаковали центральную часть города Середина-Буда.

"В результате обстрела повреждены более 10 жилых домов и несколько других сооружений", - добавили в командовании.

Напомним, что в субботу, 28 января, российские военные минометы атаковали Черниговскую и Сумскую области.

В пятницу, 27 января, российские военные обстреляли пограничники Сумской области из минометов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьВойна в Украине