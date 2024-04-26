Оккупанты нанесли авиаудар по объекту промышленности в Сумах

Российские войска сбросили КАБы на Сумы 26 апреля. Есть попадание в объект промышленности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.
"Сегодня, 26 апреля враг нанес авиационный удар по промышленному объекту города Сумы, применив два КАБа", - говорится в сообщении.
На месте, по данным ОВА, работают все необходимые службы, а последствия атаки уточняются.
Если раньше российские войска каждый день терроризировали приграничье Сумской области, которое граничит с РФ, то сейчас под постоянными обстрелами находятся и Сумы.
Так, 19 апреля оккупанты ударили ракетами по Сумам. Тогда захватчики атаковали гражданскую инфраструктуру. Отметим, что 24 апреля россияне ударили по пригороду Сум, а 12 апреля - по городу, тогда пострадали два человека.
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