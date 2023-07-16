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Оккупанты нанесли авиаудар по Бериславскому району, есть жертва

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Воскресенье 16 июля 2023 21:09
Оккупанты нанесли авиаудар по Бериславскому району, есть жертва Фото: Оккупанты нанесли авиаудар по Бериславскому району (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Российские оккупационные войска нанесли авиаудар по Бериславскому району Херсонской области. В результате обстрела погибла женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram .

16 июля около 20:00 оккупанты совершили обстрел населенного пункта в Бериславской территориальной общине. Во время вражеской атаки, травмы, несовместимые с жизнью, получила местная жительница.

Данные о травмированных уточняются.

Предварительно установлено, что российские военные нанесли два авиаудара управляемыми авиабомбами.

Обновлено.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что в результате атаки погибла 70-летняя женщина.

"Вечером враг выпустил управляемые авиабомбы по Змиевке. В результате удара несовместимые с жизнью ранения получила 70-летняя женщина. Она погибла на месте", - сообщил он в Telegram.

Кроме того, в течение дня в результате российских атак на территории Херсонской области получили ранения еще пять гражданских, среди которых двое детей.

Ситуация в Херсонской области

После деоккупации украинскими военными Херсона, в ноябре прошлого года, российские захватчики регулярно наносят удары по подконтрольной Украине части региона по артиллерии и другому вооружению.

Так, в результате ударов по Бериславскому району 12 июля пострадал гражданский. Тогда же враг нанес артиллерийский удар по жилым домам Гавриловки Новоалександровской общины.

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