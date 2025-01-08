Оккупанты применили авиацию для ударов по ВСУ в районе Успеновки, - Генштаб

За прошедшие сутки вдоль линии фронта было зафиксировано 176 боевых столкновений. Россияне нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 45 авиационных ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

По данным Генштаба, противник сбросил 93 КАБа, и привлек для поражения 2021 дрон-камикадзе. Также враг совершил около пяти тысяч артиллерийских обстрелов, из них 139 - из реактивных систем залпового огня.

Противник наносил авиационные удары, в частности в районах населенных пунктов Серебрянка, Верхнекаменское, Дилиевка, Торецк, Екатериновка, Петровка, Покровск, Степное, Константинополь, Разлив, Великая Новоселка Донецкой области.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении враг четыре раза тщетно пытался продвинуться в районе Волчанска и Тихого.

На Купянском направлении за прошедшие сутки состоялось три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Тополя, Голубовка и Петропавловка.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Новосергиевки, Надежды, Первомайского, Чернещины, Макеевки, Заречного, Тернов и Ивановки.

На Северском направлении наши войска отбили семь атак противника в районе населенного пункта Белогоровка.

На Краматорском направлении враг совершил семь атак на позиции наших войск в районе населенных пунктов Васюковка, Бондарное, Часов Яр, Ступочки и Белая Гора.

За прошедшие сутки на Торецком направлении, в некоторых случаях при поддержке авиации, враг девять раз атаковал населенный пункт Торецк.

На Покровском направлении за прошедшие сутки наши защитники остановили 41 штурм агрессора в районах Тарасовки, Водяного Второго, Елизаветовки, Луча, Лисовки, Сухого Яра, Зеленого, Нового Труда, Покровска, Котлиного, Нововасильевки, Надиевки.

Силы обороны отбили 25 атак позиций наших войск за прошедшие сутки на Кураховском направлении вблизи Серебряного, Славянки, Петропавловки, Андреевки, Курахово и Дачного.

На Времовском направлении противник совершил 21 штурм наших позиций в районах населенных пунктов Янтарное, Константинопольское, Успеновка, Константинополь, Новоселка и Привольное. Кроме того, враг активно применял штурмовую и бомбардировочную авиацию по населенным пунктам и позициям наших войск.

На Приднепровском направлении Силы обороны успешно отбили два вражеских штурма противника.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях вчера враг активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Продолжается операция в Курской области, за прошедшие сутки состоялось 32 боестолкновения, вражеская артиллерия нанесла 146 обстрелов по населенным пунктам и позициям наших войск, в частности, шесть - из реактивных систем залпового огня.

Потери россиян

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пункт управления БпЛА российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1660 человек. Также украинские воины обезвредили 4 танка, 16 боевых бронированных машин, 19 артиллерийских систем, 19 БпЛА оперативно-тактического уровня и 81 автомобиль оккупантов.