Оккупанты запустили по Украине ракеты и 50 дронов. Сколько сбила ПВО

"В ночь на 24 октября противник атаковал Украину двумя крылатыми ракетами Х-22 с самолетов Ту-22М3 над акваторией Черного моря, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства Брянской области и 50 ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками с направлений Орел, Курск и Крым", - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Воздушное нападение отражает авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 8.30 подтверждено сбитие 40 вражеских БПЛА в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Полтавской и Черниговской областях", - отметили военные.

В частности, над зоной ответственности ОТУ "Северск" сбито 6 вражеских дронов.

"Из них 4 уничтожены силами и средствами ОТУ "Северск", 2 - силами и средствами воздушного командования", - отметили в ОК "Север".

Кроме того, 7 российских беспилотников локационно потеряны, один - в воздушном пространстве Украины, еще два повернули в направлении России и Беларуси, а вражеские ракеты не достигли своих целей.

"Боевая работа продолжается! Информация обновляется", - констатировали в Воздушных силах.