Оккупанты запустили ударные беспилотники по Украине: где угроза атак

Военные сообщили о фиксации группы беспилотников противника на севере Черниговской области в 18:52.

Отмечается, что БПЛА врага двигались курсом на юго-запад.

Кроме того, позже Воздушные силы рассказали о другой группе российских дронов-камикадзе - уже на востоке Харьковской области. Они двигались в западном направлении.

Из-за угрозы вражеских воздушных атак в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Добавим также, что до этого фиксировалась активность тактической авиации противника на южном направлении.

Вот как сейчас смотрится карта воздушной тревоги в Украине:

Атаки "Шахедов"

Напомним, что российские захватчики активно применяют дроны-камикадзе иранского производства (армия РФ маркирует их как "Герань") во время воздушных ударов по Украине. При этом оккупанты время от времени меняли тактику использования этих дронов-камикадзе при атаках.

Как сообщалось, недавно росармия стала чаще запускать вместе с "Шахедами" разные другие беспилотники, среди которых так называемые "ложные цели" - с целью запутать и перегрузить украинскую ПВО.

Также мы писали, что во время вражеской атаки минувшей ночью, 1 декабря, войска РФ атаковали дронами Черниговскую область, в результате чего был разрушен дом, пострадала женщина. Это произошло в общине Прилуцкого района.

Также напомним, что всего в ночь на 1 декабря оккупанты запустили по Украине десятки дронов. Силы ПВО ВСУ работали в 6 областях.